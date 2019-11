Terminator: Resistance: Shooter auf Basis der ersten beiden Kinofilme für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC)

Reef Entertainment und Teyon haben Terminator: Resistance am 15. November 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Der auf den ersten beiden Kinofilmen (Terminator und Terminator 2: Tag der Abrechnung) basierende Sci-Fi-Shooter ist sowohl als Boxversion im Einzelhandel als auch als Download via PlayStation Store Microsoft Store und Steam erhältlich, wo die Nutzerreviews bisher "sehr positiv" ausfallen (aktuell sind 87 Prozent von 358 Reviews positiv). Der Preis für die PC-Version beträgt 39,99 Euro, während für die Konsolenfassungen 59,99 Euro fällig werden.Außerdem hat sich Reef Entertainment mit Dark Horse Comics zusammengetan, um zwei exklusive digitale Comics anzubieten: Terminator: Resistance - Zero Day Exploit Part 1 & 2. Das digitale Comic-Bundle sei als nicht garantierter Bonus in den physischen Launch-Editionen enthalten und stelle eine Erweiterung der Ereignisse dar, die in der Geschichte des Spiels vorkommen: "Teil 1 konzentriert sich auf Commander Jessica Baron - der Leiterin der Resistance South Division. Sie ist so kalt und rücksichtslos wie die Maschinen, aber auch eine inspirierende und effektive Kommandantin.Teil 2 befasst sich mit Dr. Edwin Mack, dem ehemaligen leitenden Wissenschaftler der Resistance South Division. Nachdem er einen fatalen Fehler begangen hat, der das Leben des vorherigen Anführers gekostet hat, ist er jetzt ausgegrenzt und gezwungen, alleine zu überleben. Trotz seiner schwindenden sozialen Fähigkeiten ist er immer noch hochintelligent und bestens gerüstet, um das Innenleben der SKYNET-Technologie zu verstehen."Im Spiel schlüpft man hingegen in die Rolle von Jacob Rivers, einem "Soldaten der Resistance Pacific Division. Trotz der Tatsache, dass Jacob nur ein Private ist, wird er bald feststellen, dass er von der neuesten Bedrohung durch SKYNET aufgespürt und zur Tötung markiert wurde! SKYNET könnte diesen Krieg verlieren, aber zu welchem ​​Preis für Jacob? Erleben Sie die Ereignisse vor dem entscheidenden Endkampf, zerschlagen Sie SKYNETs Verteidigungsgitter und helfen Sie dabei, das Schicksal der Menschheit im Krieg gegen die Maschinen zu entscheiden!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer