Untitled Goose Game: Schnatter, Schnatter! Kooperativer Mehrspieler-Modus kommt als Update

Schnatter, Schnatter! Für Untitled Goose Game wird am 23. September ein (kostenloses) Update mit einem kooperativen Mehrspieler-Modus erscheinen . Danach können zwei Gänse gemeinsam die Stadt und ihre Einwohner terrorisieren - und im Koop noch mehr koordiniertes Chaos anrichten.Das Update wird für PC (Epic Games Store), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Außerdem wird die PC-Version am 23. September auch auf Steam und Itch.io veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: A new twoplayer mode Zum Test : Das australische Vier-Mann-Projekt Untitled Goose Game hat sich zu einem kleinen Internetphänomen entwickelt und stand kurzzeitig sogar auf Platz 1 der englischen Switch-Download-Charts. Wir haben die listige Gans Gassi geführt und verraten euch im Test, wie viel Spaß das wirklich macht.