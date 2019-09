Tangle Tower: Mystery-Abenteuer lädt auf iOS, PC und Switch zur Mördersuche - 4Players.de

Screenshot - Tangle Tower (iPad) Screenshot - Tangle Tower (iPad) Screenshot - Tangle Tower (iPad) Screenshot - Tangle Tower (iPad) Screenshot - Tangle Tower (iPad) Screenshot - Tangle Tower (iPad) Screenshot - Tangle Tower (iPad) Screenshot - Tangle Tower (iPad) Screenshot - Tangle Tower (iPad) Screenshot - Tangle Tower (iPad)

Das 2D-Puzzle-Adventure Tangle Tower von SFB Games ist am 19. September 2019 als Apple-Arcade-Titel für iOS ( App Store ) gestartet. Auf PC ( Steam , itch.io) und Nintendo Switch (eShop) soll's am 10. Oktober losgehen: "Ein schockierender Mord hat im höchsten Raum des Tangle Tower stattgefunden. Der Hauptverdächtige ist eine schattenhafte Gestalt, die über dem Körper des Opfers auftaucht. Das einzige Problem - es ist gar keine Person.... es ist ein Bild! Werdet ihr in der Lage sein, dieses bizarre Mysterium zu lösen und die Geheimnisse des Tangle Tower aufzudecken?Genießt die wunderschöne, digital gemalte Welt des Tangle Tower und lasst euch von seinem atmosphärischen, originellen, orchestralen Soundtrack verzaubern. Entschlüsselt ein Mord(s)geheimnis, das von stimmgewaltigen, animierten Charakteren zum Leben erweckt wurde, die die künstlerischen Merkmale früherer SFB-Spiele-Titel (Detective Grimoire, Haunt the House, Snipperclips) in sich tragen."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer