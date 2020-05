Enemy on Board: Asymmetrische Multiplayer-Action startet in den Early Access

Mit Action vollgepackte Matches mit Online-Multiplayer- und Echtzeitkämpfen

Ein höchst strategisches Gameplay, in dem es viele versteckte Rollen und Täuschungen gibt

Ein rundenbasiertes Gameplay mit kurzen Matches von 6-8 Minuten

Asymetrische Gefahren: finden Sie heraus, wer die Feinde sind, während Sie das Schiff warten oder in Stücke gerissen werden

Kommunizieren Sie mit anderen Besatzungsmitgliedern oder werden Sie ein Meister der Täuschung mit dem integrierten Voice-Chat

Setze Sie Ihre Kreativität ein und verursachen Sie massive Schäden mit markierungswürdigen Treffer-Combos

Durch das einfache Streamen können Ihre Zuschauer Detektiv spielen und selbst herausfinden, wer die Aliens sind

Wählen Sie aus einem riesigen und ständig wachsenden Arsenal an Waffen und Persönlichkeiten

Screenshot - Enemy on Board (PC) Screenshot - Enemy on Board (PC) Screenshot - Enemy on Board (PC) Screenshot - Enemy on Board (PC) Screenshot - Enemy on Board (PC) Screenshot - Enemy on Board (PC) Screenshot - Enemy on Board (PC)

Am 8. Mai 2020 haben Windwalk Games ihre asymmetrische Mehrspieler-Action Enemy on Board im Early Access für PC veröffentlicht, wo sie in sechs bis zwölf Monaten fertiggestellt werden soll. Der Download des Ende 2019 erfolgreich per Kickstarter finanzierten Titels via Steam ist gratis und soll auch nach der Fertigstellung kostenlos (Free to play) bleiben. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 82 Prozent von 306 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Enemy on Board bietet kurze Runden voller Action und strategischem Echtzeit-Gameplay. In jeder Runde wachen 6 Spieler in einem Raumschiff auf und 2 werden nach dem Zufallsprinzip als Aliens ausgewählt. Unschuldige Besatzungsmitglieder müssen alles nutzen, was ihnen zur Verfügung steht: Waffen, Werkzeuge und Sprachkommunikation, um die Aliens zu identifizieren und zu töten. Aliens müssen zusammenarbeiten, um ihre Identität zu verbergen und die Besatzung zu töten. Das letzte stehende Team gewinnt.In Enemy on Board kommen die Bedrohungen von allen Seiten: Die Spieler werden nicht nur der Täuschung anderer Besatzungsmitglieder ausgesetzt, sondern die Stabilität des Andromeda hängt in einem heiklen Gleichgewicht. Das Schiff in gutem Zustand zu halten, ist eine ständige Aufgabe für alle Spieler an Bord. Wenn das Schiff vernachlässigt wird, besteht die Gefahr kritischer Systemausfälle, bei denen das Andromeda explodiert und alle an Bord getötet werden."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer