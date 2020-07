Google Play Pass: Spiele-Abo für Android kommt nach Deutschland

2 Geh ins Menü und dann zu "Play Pass"



Nach Apple Arcade oder dem Xbox Game Pass hatte Google im vergangenen Jahr ebenfalls einen Spiele-Abo-Service gestartet - zunächst aber nur in den USA. Laut der offiziellen deutschen Website geht es jetzt auch hierzulande mit dem Google Play Pass für Android-Geräte los - auch wenn derzeit in der Play-Store-App noch der beschriebene Tab zum Abonnieren fehlt.Der Google Play Pass soll in Deutschland für einen Preis von 4,99 Euro pro Monat und 29,99 Euro pro Jahr erhältlich sein. "Familienadministratoren" können das Abo mit bis zu 5 weiteren Familienmitgliedern teilen. Es ist von "hunderten" Spielen die Rede, die monatlich erweitert werden - darunter prominente Indie-Lieblinge und Oldies wie Stardew Valley Sonic the Hedgehog Classic, Terraria, Monument Valley 2 oder auch LIMBO