Jet Kave Adventure: Demo und Rabatt im Anflug - 4Players.de

7Levels hat eine spielbare Demo zu seinem 2,5D-Plattformer Jet Kave Adventure im Nintendo eShop veröffentlicht, für den sich die polnischen Entwickler vor allem von Donkey Kong Country inspirieren ließen. In unserem Test bekam der prähistorische Trip für Switch eine Wertung von 76%.Wer sich nach dem Spielen der Demo zum Kauf entscheidet, hat Grund zur Freude: Bis zum 10. November bietet man einen Rabatt von 25% auf den regulären Preis von 19,99 Euro an, so dass man am Ende bei 14,99 Euro landet.Darüber hinaus will das Team noch weiter am Spiel arbeiten. Bis zum Ende des Jahres plant man u.a. die Integration von Online-Bestenlisten, ein Achievement-System und einen neuen Spielmodus, der eine besondere Herausforderung bieten soll.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer