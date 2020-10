3dRudder: Kabellose Variante der Fußsteuerung für Oculus Quest, Pico VR und VR-Headsets mit Android erhältlich

3dRudder hat nach eigenen Angaben damit begonnen, die VR-Fußsteuerung 3dRudder Pro Wireless auszuliefern. Dabei handelt es sich um eine kabellose Variante der Peripherie, mit der wir uns bereits 2019 in einem ausführlichen Test beschäftigt hatten.Die neue Hardware ist für den Einsatz mit der Oculus Quest / Oculus Quest 2, Pico Neo / Neo 2 sowie autonomen VR-Headsets auf Android-Basis konzipiert. Die Verbindung erfolgt via Bluetooth. Das Gerät selbst ist nicht mit einem Akku oder Batterien ausgestattet. Die Stromversorgung erfolgt per USB-Kabel, das man an eine Powerbank oder einen PC anschließen kann - ganz kabellos funktioniert es also nicht.Im offiziellen Shop kann 3dRudder Pro Wireless zum Preis von 199 Euro (zzgl. Versandkosten von 19 Euro) bestellt werden.Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer