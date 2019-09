Police Stories: Polizeiliche Top-Down-Action für PC und Switch im Einsatz - 4Players.de

Das Kapitulationssystem erlaubt dir, Verdächtige festzunehmen, ohne Gewalt anzuwenden. Gib einen Warnschuss in ihre Nähe ab oder geh in den Nahkampf - so und auf viele andere Arten kannst du sie zur Aufgabe zwingen.

Gib Befehle an deinen Polizeikollegen Rick Jones. Setze ihn klug ein - und wer weiß, vielleicht rettet er dafür dein Leben.

Zufällig platzierte Verbrecher, Geiseln und Beweise machen jeden Leveldurchlauf einzigartig. Die Platzierung erfolgt bei jedem Neustart und führt zu neuen, interessanten Situationen und Möglichkeiten.

Als Polizeibeamter hast du Zugriff auf die neueste Polizeiausrüstung wie Kameras für Türspalten, Sprengladungen und vieles mehr.

Verschiedene Arten von Gesetzesbrechern - von Kleinkriminellen bis hin zu gut organisierten Banden und Terroristen. Jeder Gesetzesbrecher hat nicht nur einzigartige Waffen, sondern verfügt auch noch über ein anderes Verhalten und Schießfähigkeiten.

Komplexes taktisches Gameplay: Versuche, nicht entdeckt zu werden, verschwende keine Kugeln, überprüfe regelmäßig deine Umgebung und vergewissere dich, dass du die Verbrecher leise ausschaltest.

Alle deine Handlungen werden in Echtzeit gewertet. Mit einem aggressiven Spiel erhältst du nicht genug Punkte, um den nächsten Auftrag zu beginnen - denk immer daran.

Lokaler Koop. Schließe Aufträge im Mehrspieler-Modus ab - das bringt mehr Punkte und macht größeren Spaß!"

Mighty Morgan und HypeTrain Digital haben den via Kickstarter finanzierten Draufsicht-Shooter Police Stories am 19. September 2019 für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Preis via Steam bzw. eShop beträgt 14,99 Euro, wobei auf Steam aktuell noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent gewährt wird, so das man dort nur 13,49 Euro bezahlt. Auf itch.io kann zudem eine kostenlose Demo heruntergeladen werden. Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen folgen.Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 82 Prozent von 348 Reviews positiv). Von den Machern wird das Spiel folgendermaßen vorgestellt: "Gnadenlos und voller Spannung erzählt jede Mission eine Geschichte von zwei Polizisten - John Rimes und Rick Jones. Die beiden infiltrieren Bandenverstecke, retten Geiseln, verhaften Verbrecher und geraten in weitere lebensbedrohliche Situationen.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer PC Switch