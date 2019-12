Stardust Odyssey: Orientalisch angehauchtes Sci-Fi-Piratenspiel für PSVR erschienen - 4Players.de

Surreal und detailreich verziert wirkt Stardust Odyssey - das neue PSVR-Spiel von Agharta Studio aus dem französischen Lyon. Als eine Art Luftschiff-Pirat plündert man die Schiffe wohlhabender Händler, sucht nach "geheimnisvollen Äthern", kauft Upgrades fürs eigene Schiff und misst sich in Bosskämpfen mit riesigen Wächtern.Die heute im PSN-Store veröffentlichte Schifffahrt soll Adventure-, Stealth-, Kampf- und Rollenspiel-Elemente miteinander vermischen:"Das Böse aus dem Abgrund ist zurückgekehrt, und nur du kannst es aufhalten!Schwing dich in deine Äthergondel und erkunde die gigantischen Konvois der Welt von Stardust Odyssey!Plündere die Schiffe wohlhabender Händler, suche nach geheimnisvollen Äthern, kaufe Upgrades für dein Schiff und miss dich mit gewaltigen Wächtern in epischen Bosskämpfen!• Tauche in eine faszinierende Spielwelt ein, die eigens für VR entwickelt wurde!• Spiele für dich oder kämpfe im Co-op-Modus gemeinsam mit einem Freund gegen das Böse aus dem Abgrund.• Entdecke die verwunschenen Landschaften von Stardust Odyssey, untermalt von einem fantastischen Soundtrack!• Sei schlauer als die Wächter und ihre Fallen und schleiche dich an ihren Patrouillen vorbei.• Setze mächtige Zauber ein und kombiniere ihre Effekte durch PlayStation®Move-Motion-Controller!Kannst du dem Bösen aus dem Abgrund Einhalt gebieten und dem Kraken entkommen?"