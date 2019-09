Humanity: Angekündigt: Wenn Menschenmassen zu Lemmingen werden - 4Players.de

Bei Sonys State of Play wurde Humanity enthüllt. Das Spiel, in dem man offenbar die Marschrichtigung riesiger Menschenmassen beeinflusst, fiel dabei vor allem durch sein ungewöhnliches Konzept auf, bei dem man unweigerlich an den Klassiker Lemmings denken musste. Für die Entwicklung zeichnet das japanische Unternehmen Tha Ltd. verantwortlich. Den Vertrieb übernimmt Enhance Games. Der von Tetsuya Mizuguchi (Rez, Space Channel 5) gegründete Publisher und Entwickler wird Tha auch beim Leveldesign unterstützen und hinsichtlich allgemeiner Spielmechaniker beraten."Schon seit der ersten frühen Demo, die ich gesehen habe, konnte ich Humanity nicht aus dem Kopf bekommen", so Mizuguchi, CEO und Mitbegründer von Enhance. "Wie es aussieht und sich anfühlt, diese wimmelnden Menschenmassen zu manipulieren, war hypotisierend - vor allem in VR. Ich wusste von Anfang an, dass es etwas Besonderes sein könnte. Deshalb könnte ich mich nicht mehr darüber freuen, einem Visionär wie Yugo-san dabei zu helfen, das volle Potenzial auszuschöpfen.""Ich habe die Arbeit von Mizuguchi-san und seinem Team schon lange bewundert", meint Yugo Nakamura, Creative Director und Gründer von Tha. "Es fühlt sich so an, als würde es perfekt passen, mit den Leuten zusammen zu arbeiten, die Spiele wie Rez und Tetris Effect gemacht haben. Jeder bei Tha arbeitet hart daran, um aus Humanity etwas zu erschaffen, das ebenfalls alle eure Sinne ansprechen wird - ein spaßiges, forderndes Spiel, aber gleichzeitig auch etwas Bedeutenderes. Ihr könnt euch sicher sein, dass wir noch viel mehr zu zeigen und zu sagen haben..."Erscheinen soll Humanity im nächsten Jahr. Genau wie Rez oder Tetris Effect soll es auch hier eine optionale VR-Unterstützung geben, doch wird man das Spiel auch ganz normal am Fernseher nutzen können.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer