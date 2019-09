PUBG Lite: Free-to-play-Version mit niedrigen Hardware-Anforderungen angekündigt - 4Players.de

"4 VS 4 Match: Ein neuer 4 VS 4 Modus ist in PUBG LITE integriert. In diesem Modus wird das Tempo des Spiels rasant angezogen, während zwei Squads - bestehend aus jeweils vier Spielern - um das Überleben kämpfen. Der Modus findet in einem verlassenen Lagerhaus statt, das von alten Schiffscontainern und Fahrzeugen umgeben ist. So hat jedes der Teams die Möglichkeit, sich gegenseitig geschickt auszuspielen und als erstes 40 Eliminierungen zu erreichen.

Neue Season: LITE Pass ist ein neuer Season Pass, der allen Spielern kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Er beinhaltet komplette Missionen, deren erfolgreiche Absolvierung den Spieler Gegenstände freischalten lässt. Für Spieler, die noch mehr wollen, sind der LITE PASS: Premium und der LITE PASS: Premium Plus erhältlich. Diese bieten die Möglichkeit, noch mehr Missionen und Belohnungen freizuschalten. Außerdem wurden eine neue Collector’s Crate und eine Special Crate neben anderen exklusiven Gegenständen hinzugefügt, die separat über eine neue Spielwährung namens L-COIN verkauft werden."

OS: Windows 7/8/10 64bit

CPU: Core i3 2,4 GHz

RAM: 4 GB

GPU: Intel HD Graphics 4000

HDD: 4 GB

DirectX 11

OS: Windows 7/8/10 64bit

CPU: Core i5 2,8 GHz

RAM: 8 GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 6600 oder AMD Radeon HD 7870

HDD: 4 GB

DirectX 11

Die PUBG Corporation hat PUBG Lite für PC angekündigt - eine eigenständige Free-to-play-Adaption von PlayerUnknown's Battlegrounds , die eine besondere Balance zwischen dem gewohnten Spielgeschehen und niedrigen Hardware-Anforderungen bieten soll. Der Startschuss soll am 10. Oktober 2019 in Deutschland und 51 weiteren Ländern fallen ( zur Länder-Liste )."Von Anfang an wurde PUBG Lite als eine Version unseres Spiels konzipiert, die für Spieler mit Computern und Laptops mit niedriger Spezifikation zugänglich ist und gleichzeitig dieselbe Raffinesse in der Action und im Gameplay bietet wie das originale PUBG. Seit Januar 2019 haben wir hart daran gearbeitet und auf das Feedback unserer Community gehört, um die Qualität des Spiels weiter zu verbessern. Wir können die Reaktion der Spieler in den neu hinzugekommenen Ländern kaum abwarten und sind gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickeln wird", sagt Minkyu Park, Development Director von PUBG Lite bei der PUBG Corporation.Die Spieler von PUBG Lite werden auf eine verlassene Insel geschickt, um unter 100 Spielern einen Kampf ums Überleben auszutragen (Battle Royale). Sie sammeln Waffen sowie Vorräte und nutzen Fahrzeuge, während sie die Gegner überlisten, um der letzte Überlebende zu werden.Spieler, die sich bei der heute startenden Vorregistrierung anmelden , erhalten Ingame-Items als Bonus. Die Vorregistrierung ist noch bis zum 8. Oktober um 8:00 Uhr möglich. PUBG Lite befindet sich derzeit in der Open Beta: Stabilität und Kompatibilität sollen während des gesamten Testzeitraums kontinuierlich optimiert und verbessert werden. Die Daten der Open Beta werden bei der Umstellung auf den offiziellen Start nicht zurückgesetzt.Zum Start am 10. Oktober sind folgende Inhalte geplant:Der Launcher kann hier runtergeladen werden. Folgende Sprachen werden unterstützt: Englisch, Türkisch, Portugiesisch (BR), Portugiesisch (PT), Spanisch (LA), Spanisch (ES), Russisch, Deutsch, Französisch und Polnisch.MinimumEmpfohlen