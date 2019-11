Yaga: Auf slawischer Mythologie basierendes Action-Rollenspiel für PC, PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht - 4Players.de

Breadcrumbs Interactive und Versus Evil veröffentlichen das auf slawischer Folklore fußende Action-Rollenspiel Yaga am heutigen 12. November 2019 für PlayStation 4 ( PlayStation Store ), Xbox One ( Microsoft Store ), Nintendo Switch ( eShop ) und PC ( Epic Games Store ). In der ersten Verkaufswoche wird noch ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt. Am 25. Oktober ist das Spiel bereits als Apple-Acrade-Titel für iOS ( App Store ) erschienen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Verprügle und schlage mörderische Legenden der slawischen Mythologie in diesem düsteren und witzigen Action-Rollenspiel, das jedes Mal eine andere Handlung bietet. Spiele Ivan, einen einhändigen Schmied mit unglaublichem Pech, der unmögliche vom Zar gestellte Aufgaben erledigen muss. Dabei wacht die ganze Zeit die mysteriöse Hexe Baba Yaga über sein Schicksal.Die Welt von Yaga ist von slawischer Folklore und alten heidnischen Überzeugungen geprägt. Das Spiel beinhaltet einen zum Kopfwippen animierenden rumänischen Hip-Hop-Soundtrack von Subcarpati und markante, handgezeichnete 2D-Kunstwerke. Yaga ist ein authentischer Liebesbrief an Fabeln aus der Kindheit des rumänischen Indie-Entwicklers Breadcrumbs Interactive."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer