Yaga: Update 1.1 für PC und Apple Arcade erschienen

Versus Evil und Breadcrumbs Interactive haben das Update 1.1 für das Action-RPG Yaga veröffentlicht - zumindest für PC (via Epic Games Stores) und Apple Arcade. Für die restlichen Plattformen PS4, Xbox One und Switch soll es im Laufe des Jahres ausgeliefert werden.Was steckt drin, im so genannten Bad Fate Update? Einiges: Es bietet zusätzliche Schwierigkeitsgrade (Story-Modus, Hardcore-Modus inkl. Permadeath), ein überarbeitetes und benutzerfreundlicheres "Bad Luck"-System, weitreichende Änderungen am Kampfsystem, verbesserte Reisemöglichkeiten (Lauf-Mechanik und Schnellreisesystem) und ein optimiertes Crafting-System, bei dem man ab sofort Runen zu den Waffen hinzufügen kann."Wir haben einige große Verbesserungen mit diesem Update eingefügt und uns hauptsächlich auf das Gameplay fokussiert. Dazu kommen Crafting-Verbesserungen und neue Modi. All das war nur dank unserer großartigen Community möglich, die uns konstant Feedback gibt. So können wir Yaga zum bestmöglichen Spiel weiterentwickeln", so Catalin Zima-Zegreanu, Designer und CEO von Breadcrumbs Interactive.Das folgende Video vermittelt nicht nur Eindrücke zum Update, sondern stellt auch den neuen Antagonisten Likho vor.Letztes aktuelles Video: Likho The Bad Fate Update