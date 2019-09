Help Will Come Tomorrow: Frostiger Überlebenskampf für PC, PS4, Xbox One und Switch angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Help Will Come Tomorrow (PC) Screenshot - Help Will Come Tomorrow (PC) Screenshot - Help Will Come Tomorrow (PC) Screenshot - Help Will Come Tomorrow (PC) Screenshot - Help Will Come Tomorrow (PC) Screenshot - Help Will Come Tomorrow (PC) Screenshot - Help Will Come Tomorrow (PC) Screenshot - Help Will Come Tomorrow (PC) Screenshot - Help Will Come Tomorrow (PC)

Konflikte zwischen den sozialen Ständen der Gruppenmitglieder innerhalb eines innovativen Klassen-Beziehungssystem überwinden

knappe Vorräte möglichst effektiv verteilen, um die eisige Wildnis Sibiriens zu bewältigen

die Führung über insgesamt neun einzigartige Charaktere verschiedenster sozialer Herkunft und Gesellschaft übernehmen

den Aus- und Aufbau des Camps leiten, um die Überlebenschancen zu erhöhen

sich dem dynamisch verändernden Wetter und der gnadenlosen siberischen Wildnis stellen

InGame-Events, basierend auf den Beziehungen und der Moral der Charaktere, lösen

eine immersive Geschichte erleben, die im Jahr 1917 zur Zeit des vorbolschewistischen kaiserlichen Russlands spielt.

Arclight Creations und Klabater haben das Survival-Abenteuer Help Will Come Tomorrow angekündigt, das Anfang 2020 für PC ( Steam ), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Dazu heißt es von den Machern: "Zu Beginn der Oktoberrevolution hat eine Gruppe Passagiere einen mysteriösen Unfall mit der Transsibirischen Eisenbahn in der Sibirischen Wildnis überlebt. Bis zu ihrer Rettung müssen sie dem harschen Klima, zahlreichen Gefahren und ihren eigenen Schwächen trotzen. Personen aus verschiedenen sozialen Ständen sind gezwungen, gegen ihre eigenen Überzeugungen zusammenzuarbeiten und Entscheidungen zu fällen. Die Gruppe wird dabei konstant auf die Probe gestellt - oder komplett gebrochen. Der Spieler entscheidet ob und zu welchem Preis die Gruppe überlebt.Die Hauptmechanik von Help Will Come Tomorrow liegt auf dem Überleben der Charaktere: Das Versorgen von Bedürfnissen, Sammeln von Ressourcen, Garantieren der Sicherheit, Erkunden der Umgebung und der Ausbau des Camps stehen im Mittelpunkt. Die Spieler werden dennoch schnell merken, dass es auf weitaus mehr ankommt. Die unterschiedlichen Persönlichkeiten, Konflikte, moralische Ansichten und persönliche Beziehungen sind entscheidend im Kampf um Leben und Tod. Statt eigensinnigem Verhalten, ist die Kooperation der Gruppenmitglieder sowie ein reines Gewissen der Schlüssel zum Überleben.""Bei Klabater fokussieren wir uns mehr und mehr auf die Entwicklung und Verbreitung story-getriebener Spiele - unabhängig vom Genre. Egal ob Survival-Spiel oder Management-Simulation: Wir wollen unbedingt, dass es eine berührende Geschichte mit sich bringt. Wir sind überzeugt, dass die Narrative den größten Unterschied macht. Help Will Come Tomorrow ist eine wunderschöne Ergänzung dieser Philosophie. Wir sehen dieses Spiel als 'spirituellen Nachfolger' von We. The Revolution, unserem letzten erfolgreichen Spiel", so Michal Gembicki, CEO von Klabater. "Eine weitere Besonderheit unserer Spiele ist ein realer historischer Hintergrund, der das persönliche geschichtliche Interesse bei Klabater widerspiegelt. Wir lieben Historik und wollen sie als Werkzeug für immersive Stories über das menschliche Befinden nutzen. Das war schon in We. The Revolution der Fall und so wird es auch mit Help Will Come Tomorrow sein. Dieses Mal brechen wir auf zur sibirischen Wildnis in Russland, kurz vor der Großen Oktoberrevolution."In Help Will Come Tomorrow müssen Spieler:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer