Help Will Come Tomorrow: Der frostige Überlebenskampf hat begonnen

Tauche in eine berührende Geschichte ein, die im Russland vor dem Bolschewismus 1917 spielt

Führe 9 einzigartige Charaktere mit unterschiedlichem gesellschaftlichem Hintergrund, die aus drei sozialen Klassen stammen

Entdecke 10 persönliche Geschichten und die Vergangenheit der Überlebenden

Erbaue Strukturen und rüste das Camp der Überlebenden auf

Verwalte dutzende knapper Ressourcen um im eisigen Sibirien am Leben zu bleiben, bis Hilfe kommt.

Überwinde Klassenfeindlichkeiten zwischen deinen Teammitgliedern, komme mit dem Aufbau eines klassenbezogenen Systems zurecht.

Stelle dich dynamisch veränderlichen Wetterbedingungen und der erbarmungslosen Wildnis von Sibirien, die den Überlebenden das Leben schwer macht.

Arclight Creations und Klabater haben das vor hundert Jahren in der sibirischen Wildnis spielende Survival-Abenteuer Help Will Come Tomorrow am 21. April 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam Microsoft Store und eShop kostet jeweils 19,99 Euro. Im PlayStation Store werden hingegen 23,99 Euro fällig. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "positiv" (aktuell sind 92 Prozent von 13 Reviews positiv).