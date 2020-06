Solaris: Offworld Combat: PSVR-Fassung des Shooters unterstützt den Aim-Controller

Today's Q&A post is for all our #PSVR fans out there! pic.twitter.com/priyjOCxN9



Endlich wieder Arbeit für den im Regal einstaubenden Aim-Controller: Entwickler First Contact Entertainment ( Firewall Zero Hour ) hat bestätigt, dass sein kommender Online-Shooter Solaris: Offworld Combat in der PSVR-Fassung den Aim-Controller unterstützen wird. Die Version für Sonys VR-System soll im Laufe des Jahres 2020 erscheinen.Der aus geschwungenen, stabilen Kunststoffröhren bestehende Zweihand-Controller verbessert die Genauigkeit des betagten Move-Trackings deutlich und wurde erstmals zusammen mit dem SciFi-Shooter Farpoint ( zum Test ) ausgeliefert. Auf Rift und Quest soll Solaris: Offworld Combat bereits im August 2020 erscheinen.Letztes aktuelles Video: VR Gameplay Trailer