Solaris: Offworld Combat: VR-Arena-Shooter der Firewall-Macher verschiebt sich auf September

Important update for you today. @SolarisOWC has a new release date: September 24th, 2020 pic.twitter.com/5mxyeHsNBN



— First Contact Entertainment (@firstcontactent) August 13, 2020

Die Macher von Firewall Zero Hour , First Contact Entertainment, brauchen offenbar etwas länger für ihren kommenden Mehrspieler-Shooter Solaris: Offworld Combat : Auf ihrem offiziellen Twitter-Auftritt verkündete das Studio, dass das VR-Spiel im SciFi-Design erst am 24. September erscheint - und nicht mehr im August.In Solaris: Offworld Combat dreht sich alles um klassische schnelle Action im Stil von Quake 3 Arena oder Unreal Tournament, während Firewall Zero Hour ziemlich taktisch konzipiert war. Im Laufe des Jahres soll zudem eine PSVR-Umsetzung von Solaris folgen, welche den Aim-Controller unterstützt.Letztes aktuelles Video: VR Gameplay Trailer