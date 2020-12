Solaris: Offworld Combat: Multiplayer-Shooter der Firewall-Macher erscheint 2021 für PSVR

Die Macher von Firewall Zero Hour , First Contact Entertainment, hatten im September ihren Mehrspieler-Shooter Solaris: Offworld Combat im Oculus-Store für Rift und Quest (inklusive Crossplay) veröffentlicht. Darin dreht sich alles um klassische schnelle Action mit zwei Vierer-Teams im Stil von Quake 3 Arena oder Unreal Tournament, während Firewall Zero Hour ziemlich taktisch konzipiert war. Laut Uploadvr.com hat sich das Team mittlerweile zu den PSVR-Plänen von Solaris geäußert.Im Rahmen der "PlayStation VR Award Show" auf dem Youtube-Kanal "PSVR Without Parole" sei verkündet worden, dass die PlayStation-VR-Fassung nicht mehr in diesem Jahr, sondern 2021 erscheinen wird - der Einschützung von Uploadvr.com nach dürfte es nicht mehr all zu lange dauern. Laut den Entwicklern ist der unterstützte Aim-Controller übrigens der beste Weg, den Shooter zu spielen.Letztes aktuelles Video: OculusTrailer Rift Quest