Solaris: Offworld Combat: Multiplayer-Shooter der Firewall-Macher ist für PSVR erschienen

Die Macher von Firewall Zero Hour , First Contact Entertainment, hatten im September 2020 ihren Mehrspieler-Shooter Solaris: Offworld Combat im Oculus-Store für Rift und Quest (inklusive Crossplay) veröffentlicht. Darin dreht sich alles um klassische schnelle Action mit zwei Vierer-Teams im Stil von Quake 3 Arena oder Unreal Tournament, während Firewall Zero Hour ziemlich taktisch konzipiert war. Am heutigen Dienstag, 18. Mai 2021 ist die Umsetzung für PSVR erschienen.Im Rahmen der letztjährigen "PlayStation VR Award Show" auf dem Youtube-Kanal "PSVR Without Parole" hatten die Entwickler übrigens zu Protokoll gegeben, dass der unterstützte Aim-Controller der beste Weg sei, den Shooter zu spielen. Der PSN-Store erläutert:"Willkommen bei Solaris Offworld Combat, einem rasanten Multiplayer-Shooter, in dem dich packende Action erwartet und in dem jede Bewegung leicht erlernbar und mühelos ist. Freue dich auf 4-gegen-4-Spiele, in denen du durch Arenen laufen, sprinten und rutschen kannst, dir Waffen und Objekte schnappen und deine Gegner eliminieren kannst. Koordiniere dich mit deinen Teamkollegen, um Rivalen zu besiegen, den Kontrollpunkt zu dominieren und das Spiel zu gewinnen!Beinhaltet:7 KartenVielzahl an WaffenAuswahl an ObjektenMehrere kosmetische Objekte, um deinen Athlon individuell anzupassen!Der offizielle Soundtrack für Solaris Offworld Combat umfasst 5 Titel.Liste der Titel:1.Rise of the Athlons2.Tarvos Showdown3.Welcome to the Vortex4.Fury Domination5.Solaris RerezMusik von: Dylan Eiland (aka Le Castle Vania)Auf PS5™-Konsolen wird außerdem ein PlayStation Camera-Adapter für die PS Camera benötigt (kein Kauf erforderlich), siehe Playstation.com/camera-adaptor. Für das beste PlayStation®VR-Erlebnis auf PS5™ empfehlen wir die Verwendung eines DUALSHOCK®4 Wireless-Controllers."