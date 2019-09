Frogwares: Mehrere Spiele des Studios wurden aus dem Verkauf genommen; Ärger mit Publisher Focus Home - 4Players.de

Attention: an important message from our studio. pic.twitter.com/HqMA8Du8iE



— Frogwares (@Frogwares) September 26, 2019





We just want to say a huge thank you for the support and words of encouragement we received from the gaming community, other developers, and you - our fans.



From the bottom of our collective Frogwares heart, thank you.



We'll be in touch.



— Frogwares (@Frogwares) September 27, 2019

Mehrere Spiele des ukrainischen Studios Frogwares, bekannt für Sherlock-Holmes-Spiele und jüngst The Sinking City , sind aus dem Verkauf genommen worden. Betroffen sind Titel, die das Studio in Zusammenarbeit mit dem französischen Publisher Focus Home Interactive veröffentlicht hatte, z.B. Sherlock Holmes versus Jack The Ripper, The Testament Of Sherlock Holmes und Magrunner: Dark Pulse; einige PC-Fassungen sind nicht betroffen, außer Sherlock Holmes Crimes & Punishments.Frogwares ging daraufhin in die Offensive und veröffentlichte via Twitter und via Pressemitteilung eine Stellungnahme . In der Erklärung heißt es, dass die Spiele aus dem Verkauf genommen wurden, weil der Vertrag mit Publisher Focus Home Interactive beendet wurde und der ehemalige Partner sich weigern würde, die Rechte bzw. die Einträge der digitalen Shop-Seiten auf Frogwares zu übertragen. Obgleich Frogwares nach eigenen Angaben die Rechte an dem geistigen Eigentum halten würde. Da der Vertrag mit Focus Home ausgelaufen ist und die Shop-Seiten nicht übertragen werden, verschwinden die betroffenen Spiele einfach auf dem Angebot.Laut Frogwares hätte Focus Home Interactive in dem Kontext eine neue Richtlinie zitiert, wonach keine Titel/IDs an die Entwickler übertragen werden, die über kein laufendes, geschäftliches Verhältnis mit dem Publisher verfügen. In dem Zusammenhang stellte das Studio fest, dass in keinem seiner Verträge mit dem Publisher eine solche Richtlinie erwähnt und in Vergangenheit auch nicht auf Frogwares angewandt wurde.Auszug aus der Stellungnahme: "So wie es jetzt aussieht, ist das einzige Spiel, das noch übrig ist, Sherlock Holmes Crimes & Punishments, das nur noch bis zum 29. September verfügbar sein wird. Es ist möglich, dass es zu diesem Zeitpunkt oder früher aus dem Programm genommen wird, wenn nichts unternommen wird. Die Spieler können das Spiel dann nicht mehr kaufen und spielen. Wir werden auch alle Wunschlisten-Einträge in den Shops verlieren. Als Schöpfer und Besitzer des geistigen Eigentums all dieser Spiele haben wir keine Kontrolle und kein Mitspracherecht. Die Entscheidung von Focus Home hat uns sprachlos gemacht."Frogwares führte fort, dass sie daran arbeiten würden, neue Shop-Profile bzw. Shop-Seiten für einige ihrer Spiele zu erstellen. Es sei jedoch fast unmöglich, bestimmte Spiele aus der vorherigen Konsolen-Generation wieder anbieten zu können. Andere Titel müssten erst aufwändig angepasst werden.Focus Home Interactive hat noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben.