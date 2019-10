Frogwares: Neun von zehn Frogwares-Spielen sind nicht mehr digital erhältlich - 4Players.de

Nach der Ankündigung, dass die von Frogwares entwickelten und von Focus Home Interactive vertriebenen Spiele aufgrund des ausgelaufenen Vertriebsabkommens von digitalen Vertriebsplattformen wie Steam und Co. entfernt werden sollen ( wir berichteten ), hat das Studio bekannt gegeben, dass aktuell neun von zehn Frogwares-Spielen nicht mehr erhältlich sind.Focus Home Interactive hätte sich geweigert, die Rechte bzw. die Einträge der digitalen Shop-Seiten an Frogwares zu übertragen, hieß es . Das einzige Spiel, das Frogwares "retten" konnte, ist Sherlock Holmes: Crimes & Punishments für PC auf Steam (jetzt auch auf GOG.com). Die Shop-Seiten von Sherlock Holmes versus Jack The Ripper, The Testament Of Sherlock Holmes und Magrunner: Dark Pulse sind u.a. verschwunden. Diejenigen, die die von Focus Home Interactive vertriebenen Frogwares-Spiele vorher gekauft haben, haben weiterhin Zugriff auf die Titel. Sie können allerdings nicht wieder gekauft werden.Da die Entwickler selbst über die geistigen Eigentumsrechte (an ihren Spielen) verfügen, könnten sie die Spiele eigenhändig erneut in den jeweiligen Stores anbieten. Wael Amr (CEO von Frogwares) schreibt in einer Pressemitteilung, dass neue Shop-Profile bzw. Shop-Seiten für einige ihrer Spiele in Arbeit wären. Der gesamte Prozess wird aber wohl mehrere Monate dauern. Vor einer Woche hieß es noch, dass es fast unmöglich sei, bestimmte Spiele aus der vorherigen Konsolen-Generation wieder anbieten zu können. Andere Titel müssten aufwändig angepasst werden.Besitzer oder Käufer von Sherlock Holmes: Crimes & Punishments erhalten zudem ein digitales Booklet mit Hintergrundberichten und Anekdoten als Gratis-DLC - u.a. als Dank für die Unterstützung seitens der Community in den vergangenen Tagen.