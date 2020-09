Mythgard: Sammelkartenspiel zwischen Mythologie und Moderne verlässt den Early Access

Am 18. September haben Rhino Games ihr Sammelkartenspiel Mythgard auf Free-to-play-Basis für PC ( Steam ), iOS ( App Store ) und Android ( Google Play ) veröffentlicht und den Early Access damit nach einem Jahr offiziell beendet. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 87 Prozent von 756 Reviews positiv). Der aktuelle Wertungsschnitt auf Google Play liegt bei 4,4 von fünf Sternen.Mythgard entführt in eine Welt, in der Mythologie und Moderne aufeinandertreffen, Kampfjets gegen Drachen kämpfen. Neben einer umfangreichen Einzelspieler-Kampagne werden auch diverse PvE- und PvP-Modi sowie tägliche Belohnungen versprochen. Zudem soll man jede Karte auf spielerischem Weg freischalten können. Mehr dazu auf der offiziellen Webiste und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer