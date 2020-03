Broomstick League: Die Quidditch-Besen reiten in den Early Access

Rasante Matches: Spielt die Matches 1-gegen-1, 2-gegen-2 oder 3-gegen-3 mit Freunden oder erstellt ein Match mit Gegnern aus der ganzen Welt. Bildet magische Teams mit euren Freunden und erlebt zusammen, wer über den Himmel herrschen wird.

Realistisches, fantastisches Gameplay: Steigert eure Geschwindigkeit im Sturzflug, um an einem Verteidiger vorbeizufliegen. Verzaubert euren Gegner, um den Ball wegzustoßen, oder versetzt euch mit dem Teleportzauber in eine günstigere Position. Überrascht eure Gegner und sichert euch den Vorteil.

Anpassung eures Charakters: Personalisiert das Aussehen eurer Hexe oder eures Zauberers mit den mannigfaltigen kreativen Optionen. Schaltet neue Besenstiele, Zauberstäbe und vieles mehr frei. Vollführt eine Vielzahl von Animationen und Tanzbewegungen, um eure Gegner in der Arena zu verblüffen.

Mystische Arenen: Erlebt in fantasievollen Arenen voller Magie die sportliche Action in den Lüften! Kämpft gegen gigantische Trolle, die im Hintergrund lauern, oder erzielt eindrucksvolle Tore, während ihr auf dem Rücken eines fliegenden Drachen schwebt.

Spielerfortschritt und Werte: Verfolgt eure Fortschritte mit Bestenlisten, einer Nachverfolgung der Statistiken und einem System der Spieleraufwertung und beweist, dass ihr der geschickteste Besenstiel-Pilot im ganzen Land seid.

Am 5. März 2020 haben die Blue Isle Studios, Virtual Basement und Code Headquarters ihr von Harry Potters Quidditch-Wettkämpfen inspiriertes Besensportspiel Broomstick League im Early Access für PC veröffentlicht, wo es in neun bis zwölf Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam wird noch bis zum 12. März ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,24 Euro statt 12,49 Euro). Ein finaler Preis stehe hingegen noch nicht fest. Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 79 Prozent von 24 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Broomstick League ist ein rasantes Online-Sportspiel, bei dem die Spieler in Teams aufgeteilt auf ihren getreuen Besenstielen in riesigen Arenen durch die Luft flitzen. Erobert den Ball und eilt damit durch das Stadion. Weicht den anderen Spielern geschickt aus und werft ein Tor.Mit einem Besenstiel und einem Zauberstab bewaffnet müsst ihr eure Flugfähigkeiten verbessern, euren Gegnern mithilfe von Magie ausweichen, euer Ziel verteidigen und unglaubliche Spiele absolvieren. Ihr seid mit einem Stoßzauber ausgerüstet, der den Ball aus den Händen eures Gegners schlagen kann. Außerdem könnt ihr euch mit dem Teleportzauber an einen anderen Ort versetzen, um Torchancen zu erhalten. Es gibt es endlose Spielkombinationen und kein Match gleicht dem anderen. Passt eure Hexe oder euren Zauberer individuell an und stattet euch mit verschiedenen freischaltbaren Besenstielen, Zauberstäben und anderen magischen Accessoires aus."Als besondere Merkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer