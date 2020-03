Broomstick League: Magischer "Besensport" wird für PS4 und Xbox One umgesetzt

Die Blue Isle Studios, Virtual Basement und Code Headquarters haben die Veröffentlichung von Broomstick League für PlayStation 4 und Xbox One bestätigt. Das von Quidditch-Wettkämpfen aus dem Harry-Potter-Universum inspirierte Besensportspiel mit Rocket-League-Anleihen ist vor wenigen Tagen in den Early Access auf Steam gestartet. Die Early-Access-Phase soll neun bis zwölf Monate dauern.Die kompetitiven Multiplayer-Gefechte (1vs1, 2vs2, 3vs3) werden so beschrieben: "Broomstick League ist ein rasantes Online-Sportspiel, bei dem die Spieler in Teams aufgeteilt auf ihren getreuen Besenstielen in riesigen Arenen durch die Luft flitzen. Erobert den Ball und eilt damit durch das Stadion. Weicht den anderen Spielern geschickt aus und werft ein Tor. Mit einem Besenstiel und einem Zauberstab bewaffnet müsst ihr eure Flugfähigkeiten verbessern, euren Gegnern mithilfe von Magie ausweichen, euer Ziel verteidigen und unglaubliche Spiele absolvieren. Ihr seid mit einem Stoßzauber ausgerüstet, der den Ball aus den Händen eures Gegners schlagen kann. Außerdem könnt ihr euch mit dem Teleportzauber an einen anderen Ort versetzen, um Torchancen zu erhalten. Es gibt es endlose Spielkombinationen und kein Match gleicht dem anderen. Passt eure Hexe oder euren Zauberer individuell an und stattet euch mit verschiedenen freischaltbaren Besenstielen, Zauberstäben und anderen magischen Accessoires aus."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer