Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch: Denk-/Rätselspiel veröffentlicht

"Finger-Rechnen: Matheaufgaben mit den Fingern lösen. Dabei gilt es, auch dann schnell zu reagieren, wenn man die Antwort bereits im Kopf hat

Sudoku: Spielspaß mit dem klassischen Zahlenrätsel

Rechnen: Möglichst rasch eine Zahl nach der anderen addieren

Schere-Stein-Papier-Test: Wer gewinnt - oder verliert - in diesem beliebten Finger-Knobelspiel?

Wort bilden: Buchstaben zu Wörtern kombinieren

Fotografisches Gedächtnis: Angezeigte Fotos möglichst gut merken

Doppelherausforderung: Über Hürden springen, während man von den angezeigten Zahlen die höchste identifiziert"

Nintendo hat Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch in Europa veröffentlicht. Die digitale Version des Denk-/Rätselspiel kostet 26,99 Euro im eShop . Die Box-Version, die zusätzlich einen Nintendo Switch Touchpen enthält, wird für 34,99 Euro verkauft. Unser Test befindet sich in Arbeit.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer"Das Spiel fordert die kognitiven Fähigkeiten der Nintendo Switch-Fans mit einer Vielzahl von Übungen und Tests heraus. Das geschieht in den unterschiedlichsten Spielvarianten: Mal gilt es, die Konsole senkrecht zu halten und Touchpen oder Finger zu nutzen, mal müssen die SpielerInnen die Infrarot-Bewegungskamera verwenden, die den Umriss ihrer Finger erkennt. Beim Spielen mit Nintendo Switch Lite ist für manche Übungen ein separates Paar Joy-Con erforderlich und weiteres Zubehör empfehlenswert, über das die Website von Nintendo Switch Lite informiert", schreibt Nintendo.Einige Übungen aus dem Spiel:Im Multiplayer-Modus, für den weitere, separat erhältliche Joy-Con erforderlich sein können, lassen sich Kopf-an-Kopf-Wettkämpfe austragen, z. B. Vögel zählen (Wer schafft es, am schnellsten alle Vögel zu zählen?) oder Kisten zählen (Wer kann sich die Nummern der Kisten am besten merken?)."Ab Februar erwarten SpielerInnen regelmäßig stattfindende Gehirn-Jogging-Weltmeisterschaften: Sie ermöglichen es, sich mit SpielerInnen aus aller Welt zu messen. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Internetzugang, ein Nintendo Account und die Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online."