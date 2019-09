My Hero One's Justice 2: 3D-Kampfspiel für PC, PS4, Switch und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC) Screenshot - My Hero One's Justice 2 (PC)

Bandai Namco Entertainment hat My Hero One's Justice 2 für PC (nur digital), PlayStation 4, Switch und Xbox One angekündigt. Das 3D-Kampfspiel soll 2020 erhältlich sein.Basierend auf der Manga- und Anime-Franchise "My Hero Academia" von Weekly Shonen Jump können die Spieler ein Dreierteam aus einer großen Auswahl von Helden und Bösewichten zusammenstellen und sich online und offline mit anderen Spielern messen oder gegen computergesteuerte Gegner antreten. Weitere Informationen sollen in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.Der Vorgänger ( My Hero One's Justice ) ist im Oktober 2018 für PC (digital), PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden.Letztes aktuelles Video: Teaser