My Hero One's Justice 2: Die Bösewichte (Villains) zeigen sich im Trailer

Story-Modus: Der Story-Modus bleibt dem Anime treu und ist aus Sichtweise des Helden und Schurken spielbar. Mit spektakulären Kämpfen und atemberaubenden Filmelementen erleben SpielerInnen den Kampf um Gerechtigkeit.

Missions-Modus: Dieser Modus erlaubt SpielerInnen, ihre eigenen Helden-Büros zu organisieren. Das erfolgreiche Bestehen von Missionen wird mit Geld entlohnt, mit dem das Team erweitert und Lieblingscharaktere ausgewählt werden können.

Arcade-Modus: Jeder Charakter wird in vorgegebene Kämpfe ziehen, die exklusive Dialoge freischalten.

Das 3D-Arena-Kampfspiel My Hero One's Justice 2 wird am 13. März 2020 für PC (nur digital), PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Basierend auf der Manga- und Anime-Franchise "My Hero Academia" von Weekly Shonen Jump können die Spieler ein Dreierteam aus einer Auswahl von Helden und Bösewichten zusammenstellen und sich online und offline mit anderen Spielern messen oder gegen computergesteuerte Gegner antreten. Die Geschichte wird direkt an das Ende von My Hero One's Justice anschließen. Einen Überblick über die Bösewichte (Villains) gibt der folgende Trailer von Publisher Bandai Namco Entertainment Europe.Letztes aktuelles Video: Villains Character TrailerMy Hero One's Justice 2 wird die folgenden Spielmodi beinhalten: