Martha is Dead: Psycho-Thriller angekündigt - 4Players.de

Der italienische Entwickler LKA ( The Town of Light ) und der Publisher Wired Productions haben Martha is Dead für PC angekündigt. Weitere Plattformen wurden nicht erwähnt. Der psychologische Thriller erscheint nächstes Jahr."Der Titel spielt 1944 in der Toskana. Als sich der Konflikt zwischen Deutschland und den Alliierten immer weiter verschärft, wird die geschändete Leiche einer ertränkten Frau entdeckt. Ihre Zwillingsschwester, die junge Tochter eines deutschen Soldaten, verarbeitet das Trauma ihres Verlusts, während die Wahrheit um den Mord weiter mit mysteriöser Folklore vertuscht wird und das Grauen des Kriegs immer greifbarer wird", schreiben die Entwickler.Die Entwickler verwenden die Unreal Engine 4 und versprechen Fotorealismus, fortschrittliche Texturen und Raytracing-Unterstützung."Wir freuen uns, erneut mit LKA zusammenzuarbeiten. Das Team haucht ihren Geschichten auf besondere Art Leben", so Leo Zullu, Managing Director bei Wired Productions. "Martha is Dead ist ein wunderschöner Titel, der Spieler nicht mehr loslässt. Es ist eine unvergessliche Story, die auch uns gepackt hat und einen Nachklang hinterließ.""Bei LKA legen wir Wert auf Geschichten, die die Grenzen der Vorstellungskraft überschreiten und trotzdem Elemente aus dem echten Leben nahtlos mit einbinden. Das macht unsere Geschichten bodenständig und glaubwürdig", kommentiert Luca Dalcò, Gründer und Creative Director bei LKA. "Wir sind glücklich über die erneute Zusammenarbeit mit Wired Productions - einem Publisher, der die gleichen Visionen hat wie wir und uns eine unglaublich umfangreiche Unterstützung bei der Veröffentlichung unseres Titels bietet."Letztes aktuelles Video: Ankündigung