The Bradwell Conspiracy: Narratives Abenteuer erscheint nächste Woche für PC, PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Das aus der Ego-Perspektive gespielte Story-Adventure The Bradwell Conspiracy wird am 8. Oktober für PC (Steam) und PlayStation 4, am 10. Oktober für Switch und am 11. Oktober für Xbox One erscheinen. Die Entwickler versprechen eine geheimnisvolle Spielwelt im Brutalismus-Stil, eine 3D-Druck-Mechanik zur Lösung der Rätsel und eine Beziehung zu einem Nicht-Spieler-Charakter auf Basis eines Nachrichtensystems in der Brille (Bradwell-Guide-Glasses).Die Entwickler (A Brave Plan) und Publisher (Bossa Studios) erklären: "In The Bradwell Conspiracy schlüpfen die Spieler in die Rolle eines unbekannten Museumsbesuchers, der nach einer Explosion im Bradwell Stonehenge Museum aufwacht. Um zu entkommen, müssen Spieler mit Amber zusammenarbeiten. Allerdings ist die Bradwell-Angestellte an einem anderen Ort in dem einstürzenden Gebäude gefangen. Um mit ihr kommunizieren zu können, nutzen die Spieler die 'Bradwell AR Smart Glass', mit der sie Amber Bilder schicken. Auf ihrem gefährlichen Fluchtweg werden sich die Spieler bald in den Tiefen eines versteckten, unterirdischen Komplexes wiederfinden, der voller Geheimtechnologie steckt - inklusive des SMP, eines leistungsstarken und tragbaren 3D-Druckers."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer