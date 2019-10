Asdivine Kamura: 2D-Rollenspiel für Xbox One und PC im Microsoft Store und auf Steam veröffentlicht - 4Players.de

Aktualisierung vom 11. Oktober 2019, 08:00 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 4. Oktober 2019, 07:50 Uhr:

Mittlerweile hat Kemco Asdivine Kamura auch auf Steam veröffentlicht, wo noch bis zum 16. Oktober ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt wird (13,49 Euro statt 14,99 Euro). Kemco hat das bereits für Android und iOS erschienene 2D-Rollenspiel Asdivine Kamura von Exe-Create am 2. Oktober 2019 auch für Xbox One und PC veröffentlicht. Im Microsoft Store werden 14,99 Euro für den Download fällig. Eine Veröffentlichung via Steam ist ebenfalls geplant. In Japan ist außerdem eine PS4-Fassung erhältlich.Spielbeschreibung des Herstellers: "Nachdem das übersinnliche Wesen Zaddes erschien und begann, die Welt zu verändern, macht sich die Geistgottheit Shiki auf, um die in den verschiedenen Regionen verstreuten mystischen Kugeln zu sammeln und seine Welt wiederherzustellen. Welche Geheimnisse werden er und seine ungewöhnliche Gruppe von weiblichen Begleitern, zu denen sowohl ruhige als auch draufgängerische Charaktere gehören, entdecken? Nur die Gottheit weiß die Antwort darauf!Kämpfe in erbitterten 3x3 Grid-Schlachten und setze Fernangriffe ein, um feindliche Formationen zu kontern! Beschwöre Herolde oder verwandle dich in sie, um volle Rückendeckung zu erhalten! Durch die Stärkung der Beziehungen zwischen den Begleitern kann die Gruppe an Orte vordringen, die sie vorher nicht erreichen konnte. Von Waffenverbesserungen bis zur Kampfarena und darüber hinaus: So hast du Asdivine noch nie erlebt!"Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer