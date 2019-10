Firestone Idle RPG: Fantasy-Rollenspiel kämpft sich durch den Early Access - 4Players.de

Helden - Die Helden des Königreichs gehören verschiedenen Klassen an (Krieger, Magier, Priester, Druide etc.) und haben unterschiedliche Spezialisierungen (Schadensausteiler, Tank und Heiler). Jeder Held verfügt über einzigartige Kampffähigkeiten, die durch Einsatz der Ressource des Helden (Mana, Wut oder Energie) aktiviert werden können.

Gruppen und Kampfformation - Wie in allen klassischen RPGs kannst du eine Gruppe aus 5 Helden zusammenstellen, die für dich kämpfen. Du musst die besten Helden und Klassen kombinieren, damit deine Kampfformation dir den Sieg bringt.

Ausrüstung - Deine Helden sind so stark wie ihre Ausrüstung! Finde die beste Ausrüstung für deine Helden, erhöhe ihren Seltenheitsgrad und verzaubere sie, um sie noch stärker zu machen.

Wächter - Wächter sind göttliche Kreaturen - Engel und Drachen, die du unter deine Kontrolle bringen kannst, um deine Gegner zu vernichten! Schalte Wächter frei und entwickle sie, damit sie ihre wahre Macht zeigen können.

Karte - Sende deine Trupps auf die verschiedensten Missionen und sichere dir einzigartige Belohnungen, während du das Land von den üblen Mächten befreist.

Stadt - In der Stadt findest du mehrere Gebäude, deren unterschiedliche Funktionen du freischalten kannst, um das Gameplay zu erweitern. Der Alchemist, die Bibliothek und das Magieviertel sind nur einige dieser Anlaufstellen.

Screenshot - Firestone Idle RPG (PC) Screenshot - Firestone Idle RPG (PC) Screenshot - Firestone Idle RPG (PC) Screenshot - Firestone Idle RPG (PC) Screenshot - Firestone Idle RPG (PC)

Die Holyday Studios haben ihr Fantasy-Rollenspiel Firestone Idle RPG am 26. September 2019 in den Early Access auf Steam geschickt. Der Download ist kostenlos (Free to play), die Fertigstellung soll in etwa sechs Monate betragen. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 87 Prozent der über 200 Reviews positiv). Auf Kongregate und Armor Games ist der Titel ebenfalls erhältlich (Beta).Die Entwickler beschreiben ihr Spiel wie folgt: "Firestone Idle RPG spielt in der Fantasywelt Alandria, in der sich Heerscharen von Untoten und Orks erneut zusammengefunden haben, um das Reich ins Chaos zu stürzen. Dieses Mal machen sie sich die große Macht der Firestones zunutze. Der König hat dich damit beauftragt, eine Gruppe Helden um dich zu scharen, um die Feinde aufzuhalten, die Firestones an dich zu bringen und das Königreich zu retten."Als wichtigste Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Steam-Trailer