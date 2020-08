Aokana - Four Rhythms Across the Blue: Visual Novel auf Switch gelandet

Am 21. August 2020 haben PQube und NekoNyan die bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "äußerst positiv" bewertete Visual Novel Aokana - Four Rhythms Across the Blue auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Titel ist sowohl als Download via eShop (Preis: 29,99 Euro) als auch als Boxversion im Handel erhaltlich. Die Umsetzung für PlayStation 4 soll im Lauf des Jahres folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Willkommen in einer Welt, in der Antigravitationsschuhe das freie Fliegen ermöglichen. Übernimm die Rolle eines Trainers für Spieler, die im Himmel gegeneinander antreten und lerne vier charismatische Mädchen kennen. Folge ihren Abenteuern in dieser gefühlvollen Geschichte über Hoffnung, Liebe und Sportlichkeit, und kommt euch dabei langsam näher."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch