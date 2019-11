Play19 - Creative Gaming Festival: Die Gewinner des "Creative Gaming Award": Welcome to Elk, Pile up, Grave Call - 4Players.de

Fotos - Play19 - Creative Gaming Festival Fotos - Play19 - Creative Gaming Festival Fotos - Play19 - Creative Gaming Festival Fotos - Play19 - Creative Gaming Festival Fotos - Play19 - Creative Gaming Festival Fotos - Play19 - Creative Gaming Festival Fotos - Play19 - Creative Gaming Festival

Am Wochenende waren die Monster los: Vom 14. bis 17. November 2019 fand die PLAY19 in Hamburg statt, die sich ganz dem Thema „Monsters and Games“ widmete.In verschiedenen Talks und Workshops wurden alle Arten von Monstern besprochen: von riesigen Ungeheuern wie in Monster Hunter bis hin zu niedlichen Wesen wie in Pokémon, von fantasievollen Kreaturen bis zu anthropomorphen Emotionen. Doch auch ernstere Themen wurden informativ vorgestellt und lebhaft diskutiert, wie therapeutische Videospiele „gegen das Monster Alterskrankheit“ oder die monströse aber unentbehrliche Gaming-Community.In der Ausstellung konnte man sich dann selbst den Monstern stellen. Neben bekannteren Titeln wie Shadow of the Colossus, Concrete Genie oder Sea of Solitude boten sich vor allem Indie-Titel zum Anspielen an. So verwandelten sich in Boyfriend Dungeon die Dates plötzlich in monströse Waffen, im pixeligen Puzzle-Plattformer Reventure stirbt man sich humorvoll von A nach B und in STAY chattet man mit einem einsamen Jungen.Mit der „Creative Gaming Award“-Show am Samstag fand das PLAY19-Festival dann seinen Höhepunkt. Drei Gewinner wurden gekürt:Das Adventure handelt von Frigg, die auf einer ungewöhnlichen Insel eine Lehre als Tischlerin beginnt. Dort erfährt sie von den Bewohnern wahre Geschichten voller Drama und Humor, vom Leben und Sterben.Der Koop-3D-Plattformer ist für bis zu vier Spieler ausgelegt. Als knuffige Kartons erkundet man die Pappwelt und löst gemeinsam Rätsel.Ein Koop-Spiel für zwei: Ein Spieler wird mit einem Handy „lebendig begraben“, der andere versucht ihn auf einer digitalen Karte zu finden. Nun ist schnelle Kommunikation und Kombinationsgabe gefragt, denn die Verbindung über das Handy ist aufgrund eines fast leeren Akkus nur von kurzer Dauer.