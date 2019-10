Rebel Inc: Escalation: Politisch-militärische Strategie-Simulation in einem Land nach einem Krieg - 4Players.de

Screenshot - Rebel Inc: Escalation (PC) Screenshot - Rebel Inc: Escalation (PC) Screenshot - Rebel Inc: Escalation (PC) Screenshot - Rebel Inc: Escalation (PC) Screenshot - Rebel Inc: Escalation (PC) Screenshot - Rebel Inc: Escalation (PC) Screenshot - Rebel Inc: Escalation (PC) Screenshot - Rebel Inc: Escalation (PC)

Irgendwann im Oktober 2019 wird Rebel Inc: Escalation von Ndemic Creations für PC in den Early Access auf Steam starten. Die auf Realismus getrimmte Simulation ist bereits als Rebel Inc für Android und iOS verfügbar und soll wie schon Plague Inc in überarbeiteter Form für PC erscheinen. Diesmal geht es aber nicht darum, die Menschheit möglichst effektiv mit einem Krankheitserreger auszulöschen, sondern ein fragiles Land nach einem Krieg zu stabilisieren.Die politisch-militärische Strategie-Simulation wurde von den Auswirkungen moderner Aufstandsbekämpfung inspiriert. Um ein vom Krieg verwüstetes Land zu stabilisieren, muss man konkurrierende militärische und zivile Interessen in Einklang bringen, um die Herzen und die Unterstützung der Einwohner zu gewinnen und gleichzeitig verhindern, dass Aufständische die Macht ergreifen. Die Entwickler versprechen realistische Aktionen zur Stärkung der Regierung sowie Aufstandsbekämpfungstaktiken und narrative Algorithmen, die auf die Entscheidungen des Spielers reagieren.Szenario: "Der Krieg ist vorbei, aber wir alle wissen, dass das nichts bedeutet. Um das Land zu stabilisieren, musst du militärische und zivile Prioritäten gegeneinander abwägen, um die Bevölkerung für dich zu gewinnen und gleichzeitig die Machtergreifung durch die Rebellen zu verhindern!"Rebel Inc: Escalation basiert auf Rebel Inc und bietet zusätzliche Features, verbesserte Musik und Grafik und viele weitere Inhalte. Kampagne, Multiplayer- und Steam-Workshop-Unterstützung werden versprochen. Zum Early-Access-Start wird es fünf Regionen geben, die sich mit sechs unterschiedlichen Gouverneuren (z.B. Warlord oder Ökonom) im Sandbox-Modus stabilisieren lassen. Während der Early-Access-Phase werden neue Regionen und Gouverneure, ein Kampagnenmodus mit speziellen Upgrades in einer persistenten Welt mit neuen Bedingungen und Bedrohungen, kooperative und kompetitive Multiplayer-Modi, ein Szenario-Editor (Steam-Workshop-Anbindung) und viele weitere Dinge hinzukommen.Die Entwickler stellen klar: "Auch wenn Rebel Inc. ein fiktives Spiel ist, behandelt es echte Themen und wir haben uns bemüht, sensibel mit diesen umzugehen. Für das Spiel wurden umfassende Recherchen betrieben und es wurde in Zusammenarbeit mit führenden regionalen Politikern, Geschäftsleuten, Journalisten, internationalen Wohltätigkeitsorganisationen und Regierungen entwickelt."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer