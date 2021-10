Rebel Inc: Escalation: Politik- und Militärtaktik der Plague-Inc-Macher ist startklar

8 zu stabilisierende Regionen - Lass dich in grundverschiedene strategische Umgebungen versetzen, darunter die idyllischen Bauernhöfe von "Safranfeld" oder die undurchdringlichen Wälder von "Entfernte Steppe". Arbeite daran, den "Himmelblauen Damm" vor dem Aufstand zu bewahren, oder entwickle einzigartige neue Strategien, um dem Drogenhandel in "Opiumpfad" Einhalt zu gebieten.

8 einzigartige Präsidenten - Jeder von ihnen hat radikale neue Fähigkeiten, die es zu meistern gilt. Wähle die "Ökonomin" um das Einkommen eines ganzen Jahres auf einen Schlag zu erhalten, oder den "Kriegsherrn", um eine persönliche Miliz auszubilden. Fahre mit dem "Panzerkommandanten" die schweren Geschütze auf oder nutze mit dem "Schmuggler" den Schwarzmarkt zu deinem Vorteil.

Hyperrealistisch - Diese von Afghanistan inspirierte Simulation ist hochdetailliert und enthält Entwicklungsinitiativen aus der realen Welt sowie eine innovative Darstellung von Aufstandsbekämpfungstaktiken. Sie wurde von der Weltbank gelobt und sogar auf einer großen internationalen Friedenskonferenz vorgestellt.

Kampagnenmodus - Führe im großen Stil Operationen in mehreren Regionen durch. Verwalte deine Ressourcen sorgfältig und wähle einzigartige Verbesserungen in einer beständigen Welt mit 150+ Spielertaktiken, Kartenfeatures und Rebellentaktiken, um das Gameplay radikal zu verändern!

Kontra-Mehrspieler - Übernimm die Kontrolle über den Aufstand und versuche, die Regierung in der Region deines Gegners zu stürzen, während du versuchst, deine eigene zu stabilisieren! Die dynamisch skalierte Schwierigkeit sorgt dafür, dass Spieler mit unterschiedlichem Können ein gutes, herausforderndes Spiel erleben können.

Koop-Mehrspieler - Arbeitet zusammen, um gleichzeitig zwei getrennte Regionen zu stabilisieren. Schickt eurem jeweiligen Partner Soldaten und Ressourcen, um eure Ziele zu erreichen. Oder startet eine Koop-Kampagne mit steigender Schwierigkeit.

Herausforderungsmodus - Tritt in zufälligen wöchentlichen Herausforderungen gegen die Steam-Community an, inklusive extraschwerem Modus für die Besten der Besten.

Benutzerdefinierte Szenarien & Szenario-Editor - Erkunde eine Welt ganz neuer Möglichkeiten, mit offiziellen und von der Community erstellten Szenarien zu spielen, oder entwickle deine eigenen und teile sie über den Steam Workshop mit anderen Spielern. Wer kann da noch behaupten, dass Staatenbildung schwierig ist?

Fortschrittliche Zivil- und Militär-KI - Anspruchsvolle Narrativalgorithmen simulieren die Bedürfnisse der Bevölkerung vor Ort, während tödliche Rebellenangriffe deine Operation ständig unter Druck setzen.

Wunderschöne Grafik - Stabilisiere eine wunderschön gerenderte 3D-Welt, die auf deine Handlungen reagiert und aufblüht, wenn du Arbeit und Dienstleistungen bereitstellst. Drohnenkameras und zivile Fernsehkanäle erwecken deine Operation zum Leben und zeigen dir, was vor Ort geschieht.

Am 13. Oktober 2021 haben Ndemic Creations ( Plague Inc ) das politisch-militärische Strategiespiel Rebel Inc: Escalation für PC veröffentlicht und den Early Access nach zwei Jahren offiziell beendet . Auf Steam , wo die knapp 3.000 Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen, wird noch bis zum 20. Oktober ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro).