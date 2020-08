Surviving the Aftermath: First Settlers: Neuntes Update erweitert den Auftakt und bringt Viehzucht ins Spiel

"Ein Neuanfang: Die Spieler beginnen nun mit drei Spezialisten, die das Lager für die Kolonisten vorbereiten. Sie erkunden das Gebiet, plündern Ressourcen, errichten die ersten Gebäude und beseitigen feindliche Wildtiere, um eine sichere Kolonie zu schaffen. Neue Mitglieder werden erst dann eintreffen, wenn einer der Spezialisten eine Signalfackel vom neuen Lagerplatz aus abschießt, um die anderen Kolonisten wissen zu lassen, dass die Ankunft sicher ist.

Frisch auf den Tisch: Kolonisten können forschen und eine Ranch aufbauen. Diese Anlage ermöglicht es Kolonisten, Tiere wie Hühner und Schafe zu züchten. Diese müssen jedoch zuerst von anderen Gesellschaften gekauft werden, bevor sie in der Kolonie aufgezogen werden können. Neben Fleisch liefert eine Ranch der Kolonie auch andere Produkte wie Eier und Wolle (die als Fasern verwendet werden).

Nervenkitzel der Jagd: Einheimische Wildtiere können jetzt als Fleisch genutzt werden, was eine weitere Nahrungsquelle für die Kolonie darstellt. Je größer das Tier, desto mehr Fleisch wird es liefern. Darüber hinaus werden die Ressourcen, insbesondere die Nahrung, nun verderben, wenn sie zu lange auf dem Boden liegen bleiben.

Road Runner: Die Bewegungsgeschwindigkeit der Kolonisten auf den Straßen wird erhöht, wodurch die Mobilität in der Kolonie zunimmt. Spezialisten können nun Ressourcenboxen bauen, plündern, reparieren und tragen."

Das Update 9: First Settlers ist für Surviving the Aftermath im Early Access auf PC und Xbox One veröffentlicht worden. Es erweitert den Spielauftakt, indem die Spieler mit Spezialisten beginnen, die Lagerstätten einrichten und Kolonien vorbereiten können. Darüber hinaus bietet der Technologiebaum die Möglichkeit, Ranches zu bauen und Vieh zu züchten - aber erst im späteren Verlauf einer Partie. Das Change-Log findet ihr hier . Die Steam-Version wird übrigens im Oktober zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Update 9 First Settlers TrailerFeatures von Update 9: First Settlers im Überblick: