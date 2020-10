Surviving the Aftermath: Survival-Aufbau wird für Switch umgesetzt

Das Survival-Aufbauspiel Surviving the Aftermath wird ab Frühling 2021 auch für Nintendo Switch erscheinen. Es wird zum empfohlenen Verkaufspreis von 29,99 Euro erhältlich sein. Bisher ist das Spiel von Paradox Interactive und Iceflake Studios für PC (Epic Games Store, Steam) und Xbox One im Early Access erhältlich. Eine PS4-Umsetzung ist ebenfalls für 2021 geplant."Seit wir das Spiel im vergangenen Jahr auf der PDXCON erstmals vorgestellt haben, haben die Spieler um Support für Nintendo Switch gebeten. Wir haben unser Wort gehalten und auf das Feedback der Spieler gehört. Wir haben hart daran gearbeitet, das Spiel für Nintendos Konsole zu optimieren", sagt Lasse Liljedahl, Game-Director für Surviving the Aftermath. "Die Erweiterung auf Switch macht Surviving the Aftermath für unsere Community zugänglicher und ermöglicht es den Spielern, das Spiel zu genießen, wo immer sie hingehen."

Zur Vorschau : Wiederaufbau nach der Apokalypse: In Surviving the Aftermath stürzen euch die Iceflake Studios in die gefährliche Umgebung nach dem Untergang der Zivilisation. Eure Aufgabe? Die Neustrukturierung der Lebensbedingungen. Wir haben die Early-Access-Version Probe gespielt.Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer