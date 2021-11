Surviving the Aftermath: Hat den Early Access überlebt und ist in die Release-Version 1.0 übergegangen

Aufbau und Verwaltung einer Kolonie: Spieler errichten und führen eine Kolonie von Überlebenden nach einem weltvernichtenden Ereignis. Sie errichten mehr als 130 verschiedene Gebäude und kämpfen ums Überleben in einer rauen Welt voller Gefahren. Dabei müssen sie auf alles vorbereitet sein, denn eine Natur- oder Umweltkatastrophe kann für eine schlecht ausgerüstete Siedlung den Untergang bedeuten.





Die Postapokalypse zu überleben, bedeutet, unmögliche Entscheidungen zu treffen. Das Schicksal der Kolonie hängt vom Urteilsvermögen des Anführers ab. Jede Entscheidung kann das Wohlergehen der Kolonie beeinflussen und sich auf ihre Zukunft auswirken. Auf den Spuren der Wahrheit: Spezialisten werden bei der Erkundung der Welt auf Geheimnisse stoßen. Spieler decken so Geheimnisse rund um die Apokalypse auf und bereiten ihre Kolonie auf das Schlimmste vor, falls sich so ein Ereignis wiederholen sollte.

Wie Paradox Interactive meldet, hat die Aufbau-Strategie Surviving the Aftermath ab 29,99€ bei kaufen ) nach 20 großen Inhalts-Updates den Early-Access-Status verlassen und ist als Release-Version 1.0 für PC, PS4, One sowie Switch veröffentlicht worden. Gleichzeitig kündigte man einen Expansion-Pass an, der das von Iceflake Studios entwickelte Spiel in den nächsten Monaten mit drei Erweiterungen versehen wird. Zu den Inhalten dieser Add-Ons gibt es noch keine Informationen. Dafür hat Paradox Interactive aber nochmals die Key-Features von Surviving the Aftermath zur Hand:Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer