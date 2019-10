Ghostrunner: Schnelle Cyberpunk-Action mit Stealth-Einlagen in Arbeit - 4Players.de

Screenshot - Ghostrunner (PC) Screenshot - Ghostrunner (PC) Screenshot - Ghostrunner (PC) Screenshot - Ghostrunner (PC) Screenshot - Ghostrunner (PC) Screenshot - Ghostrunner (PC)

Entwickler One More Level und All in! Games arbeiten derzeit an ihrer Interpretation eines Cyberpunk-Spiels: Das Action-Adventure Ghostrunner soll 2020 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen und vermischt offenbar eine Reihe von Mechaniken: Schnelles Sprinten an Wänden, Schleich-Einlagen und jede Menge Puzzles - der Entwickler spricht von einem "First Person Puzzle Game" (FPP).Der letzte sichere Wolkenkratzer der in die Höhe gewachsenen Superstadt wartet darauf, vom Spieler erklommen und erkundet zu werden. Hat man seine Rätsel entschlüsselt, folgt laut Steam-Store ein Showdown mit dem "Keymaster". Zur offiziellen Website geht es hier