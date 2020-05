Ghostrunner: Demo für einen limitierten Zeitraum verfügbar

Noch bis zum 13. Mai kann via Steam eine spielbare Demo für die rasante Cyberpunkt-Action Ghostrunner ausprobiert werden. Wie DualShockers schreibt, soll es sich dabei um die gleiche Version handeln, die im Rahmen der PAX East Ende Februar gezeigt wurde.Darüber hinaus haben One More Level und All In! Games einen Cinematic Trailer veröffentlicht, der einen zusätzlichen Einblick in die futuristische Welt und den Artstyle gestattet. Einen konkreten Releasetermin gibt es zwar noch nicht, aber nach Angaben am Ende des Trailers plant man weiterhin eine Veröffentlichung in diesem Jahr für PC, PS4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Cinematic Trailer