Ghostrunner: Trailer zeigt frische Spielszenen der rasanten Cyberpunk-Action

Im Rahmen der Future Games Show haben One More Level und All in! Games neue Spielszenen zur rasanten und akrobatischen Schnetzel-Action Ghostrunner gezeigt, die noch in diesem Jahr für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll.Dabei wirkt der Neon-Look der Cyberpunk-Welt ähnlich stylish wie die Action, wenn Wandläufe im Stil von Mirror's Edge vollführt, sich zwischen Realität und Cyberspace bewegt und sich mit einer scharfen Klinge durch menschliche sowie mechanische Gegner metzelt oder sie mit Hilfe einer "Macht-Fähigkeit" durch die Gegend schleudert.Letztes aktuelles Video: Future-Games-Show-Trailer