Ghostrunner: Releasetermin steht fest, aktualisierte Demo angekündigt

Das flotte Actionspiel Ghostrunner wird am 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One zum Preis von 29,99 Euro erscheinen. Das hat Publisher 505 Games verkündet. PC-Spieler werden dabei die Wahl zwischen Steam, Epic Games Store und GOG haben. Für den 29. September stellt man außerdem eine aktualisierte Demo in Aussicht, die jedoch nur auf Steam zur Verfügung stehen wird.Darüber hinaus können sich interessierte Spieler über den Discord-Kanal für die Teilnahme an einer privaten Beta bewerben. Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: FutureGamesShowTrailer