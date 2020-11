Ghostrunner: Switch-Version ist am 10. November startklar

Die Publishing-Partner All In! Games und 505 Games melden, dass Ghostrunner ab 26,99€ bei kaufen ) am 10. November 2020 auch für Switch erscheinen wird. Ob irgendwelche Anpassungen oder Veränderungen an der Switch-Version vorgenommen wurden, verriet das Publisher-Duo erstmal nicht. Das von One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks entwickelte First-Person-Parkour-Actionspiel im Cyberpunk-Stil wurde kürzlich für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und erhielt in unserem Test einen Gold-Award. Die Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X/S folgen 2021. Zum Test von Ghostrunner auf PC, PlayStation 4 und Xbox One : An der Wand entlang rennen ist für sich genommen schon eine coole Sache - kombiniert man das mit einem Sprung und einer schnellen Drehung, bevor man in Zeitlupe einem Schuss ausweicht und sich per Lasso an die nächste Plattform zieht, wird ein berauschendes Erlebnis draus! So oder so ähnlich müssen sich das die Leute bei One More Level gedacht haben, als sie Ghostrunner konzipiert haben. Bleibt die Frage, ob das akrobatische Prinzip tatsächlich aufgeht. Und genau das haben wir im Test herausgefunden.Letztes aktuelles Video: VideoTest