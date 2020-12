Ghostrunner: Cyberpunk-Slasher wütet auch auf Switch

Am 9. Dezember 2020 haben One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks und 505 Games die bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One (zum Test ) erschienene Sci-Fi-Action Ghostrunner ab 26,99€ bei kaufen ) auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download im eShop kostet 29,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Ghostrunner ist ein Hardcore-FPP-Slasher voller blitzschneller Action in einer düsteren Cyberpunk-Megastruktur. Erklimme den Dharma-Turm - die letzte Bastion der Menschheit, die nach der Apokalypse noch übrig ist. Begib dich nach oben, stelle dich dem tyrannischen Schlüsselmeister und räche dich. Die Straßen dieser Turmstadt sind voller Gewalt. Mara, die Schlüsselmeisterin, regiert mit eiserner Faust und nimmt wenig Rücksicht auf menschliches Leben. Wenn die Ressourcen schwinden, fallen die Starken über die Schwachen her und Chaos bedroht die verbleibende Ordnung. Der entscheidende letzte Moment naht. Ein letzter Versuch, die Dinge in Ordnung zu bringen, bevor die Menschheit ausstirbt.Als fortschrittlichster Klingenkämpfer, der jemals geschaffen wurde, bist du immer zahlenmäßig unterlegen, aber niemals überlegen. Spalte deine Feinde mit einem monomolekularen Katana, weiche Kugeln mit deinen übermenschlichen Reflexen aus und setze eine Vielzahl spezialisierter Techniken ein, um zu überleben. One-Hit-One-Kills machen den Kampf schnell und intensiv. Nutze deine überlegene Mobilität (und häufigen Kontrollpunkte!), um furchtlos einen endlosen Tanz mit dem Tod zu führen. Ghostrunner bietet ein einzigartiges Einzelspieler-Erlebnis: rasante, gewalttätige Kämpfe und eine originelle Umgebung, die Science-Fiction mit postapokalyptischen Elementen verbindet. Es wird die Geschichte einer bereits untergegangenen Welt und ihrer Bewohner erzählt, die ums Überleben kämpfen."Letztes aktuelles Video: VideoTest