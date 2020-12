Das "Winter Pack" mit einem "Cold Snap Katana" und dem passenden "Crimson 'Cold Blood Glove'" wird heute für PlayStation 4, Xbox One sowie PC veröffentlicht und kostet 1,99 Euro. Für Switch-Nutzer steht auch dieser inhalt erst ab dem 14. Januar zur Verfügung.

An Herausforderung mangelte es in Ghostrunner ab 26,99€ bei kaufen ) bislang eigentlich nicht - trotzdem haben Publishers All In! Games und 505 Games ein kostenloses Update mit einem “Hardcore Mode” angekündigt. Der actionreiche Plattformer aus der Ego-Sicht der Entwickler One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks bekommt laut Gematsu.com außerdem ein kostenpflichtiges kosmetisches DLC-Paket mit dem Namen “Winter Pack”.Der "Hardcore Mode" macht heute den Anfang auf dem PC und wird am Donnerstag, 17. Dezember für PS4 und Xbox One nachgereicht. Switch-Nutzer werden erst am 14. Januar hardcore.Letztes aktuelles Video: VideoTest