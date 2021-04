Ghostrunner: Die Zukunftspläne für den Cyberpunk-Slasher

Nach dem Kauf der Ghostrunner ab 26,99€ bei kaufen ) -Marke für fünf Mio. Euro von All In Games ( wir berichteten ) hat 505 Games die Zukunftspläne für den Cyberpunk-Slasher näher erläutert.Im Frühling 2021 soll das Spiel mit einem Foto-Modus und einem Kill-Run-Modus erweitert werden. Der Kill-Run-Modus soll besonders herausfordernd sein, da die Spieler innerhalb eines Zeitlimits das gesamte Level absolvieren müssen. Diese beiden Ergänzungen werden kostenlos sein. Ein kosmetischer Premium-DLC (kostenpflichtig) wird ebenfalls in diesem "Frühling" verfügbar sein. Im Sommer und Herbst sollen zusätzliche Pakete und Erweiterungen folgen, welche die Entwickler aber nicht näher benennen wollten. Fest steht aber, dass das Next-Generation-Update für PlayStation 5 und Xbox Series X/S kostenlos für die Besitzer des Spiels auf den jeweiligen Vorgängerkonsolen zur Verfügung gestellt wird. Die versprochene Umsetzung für Amazon Luna (Streaming-Dienst) befindet sich bereits im Early-Access-Testmodus. Luna wird bisher nur in den USA getestet."Ghostrunner ist eines der beeindruckendsten Indie-Spiele, das wir bisher gesehen haben. Es prahlt mit AAA-Technologie, einer einzigartigen futuristischen, vom Cyberpunk-inspirierten Welt, die sowohl anziehend als auch erschreckend ist", sagten Rami und Raffi Galante, die Co-Gründer von 505 Games. "Ghostrunner ist eine willkommene Ergänzung der 505 Games' hauseigenen Bibliothek an IPs."Ghostrunner wurde von One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks entwickelt. Es wird von 505 Games in Zusammenarbeit mit All in Games! für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch vertrieben.Letztes aktuelles Video: VideoTest