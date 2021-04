Ghostrunner: Metal Ox Pack und neuer Spielmodus verfügbar; Rabattaktion bei Steam

In Zusammenarbeit mit One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks haben All in! Games / 505 Games den Premium-DLC Metal Ox Pack sowie weitere Spielmodi für Ghostrunner ( ab 26,99€ bei kaufen ) veröffentlicht. Während man für den DLC mit vier zusätzlichen Schwertern und Handschuhen knapp fünf Euro bezahlen muss, wird der neue Spielmodus Kill Run für alle kostenlos angeboten. Dort muss man sich mit knappen Zeitzielen den bisher größten Herausforderung des Dharma-Turms herumschlagen. Darüber hinaus lassen sich besonders coole Momente ab sofort in einem Fotomodus festhalten.Gleichzeitig beinhaltet das Update auch diverse Verbesserungen, darunter eine Zielunterstützung für den Greifhaken auf Konsolen, ein anpassbares Sichtfeld und einen Performance-Modus auf PS4 Pro für höhere Bildraten. Auf dem PC kommt dagegen Nvidia Reflex zum Einsatz und soll bei unterstützten Grafikkarten die Systemlatenz signifikant verringern.Angekündigt wurde außerdem eine physische Version des Spiels für Switch, die am 25. Juni in Europa erscheinen und alle bisherigen Optimierungen enthalten soll. Auf Steam gibt es derzeit außerdem einen Rabatt von 49 Prozent auf das Keymaster Bundle, das neben dem Hauptspiel Ghostrunner auch das Winter Pack und das Metal Ox Pack enthält. Aktuell kostet es 18,28 Euro. Auf das Hauptspiel wird ebenfalls ein Rabatt von 50 Prozent gewährt. Hier beträgt der Preis statt 29,99 Euro derzeit 14,99 Euro.Letztes aktuelles Video: Metal Ox Pack DLC Trailer