Ghostrunner: Wave Mode und Assist Mode vorgestellt

Im Rahmen eines Livestreams haben 505 Games und One More Level zwei neue Modi für die rasante Cyberpunk-Action Ghostrunner ( ab 12,99€ bei kaufen ) vorgestellt. Im Wave-Modus muss man sich Wellen an zufälligen Gegnern stellen, die mit der Zeit immer stärker werden. Durch die Roguelite-Elemente soll sich die Herausforderung jedes Mal frisch und anders anfühlen. Dabei erhält man Ausrüstung mit verschiedenen Seltenheitsstufen. Wer es gar schafft, 20 Wellen zu überstehen, darf sich über ein Spezialschwert freuen.Der Assist-Modus ist dagegen dafür gedacht, die Zugänglichkeit zu erhöhen. Statt sich an knackigen Kämpfen die Zähne auszubeißen, kann man sich hier eher auf die Handlung konzentrieren. Beide Modi sollen im Spätsommer erscheinen. Wer bereits vorher in den Wave-Mode hineinschnuppern möchte, kann sich hier für eine geschlossene Beta registrieren.Bis zum 17. Juni wird beim Kauf von Ghostrunner im Epic Games Store außerdem ein Rabatt von 50 Prozent gewährt. Zudem lässt sich der Angebotspreis von 14,99 Euro mit dem EGS-Gutschein um weitere zehn Euro reduzieren.Letztes aktuelles Video: Metal Ox Pack DLC Trailer