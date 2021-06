Ghostrunner: Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X|S erscheinen Ende September

Die Umsetzung von Ghostrunner ab 26,99€ bei kaufen ) für PlayStation 5 und Xbox Series X|S wird am 28. September 2021 startklar sein. Die Entwickler (One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks) und das Publisher-Duo 505 Games und All In! Games versprechen Post-Processing-HDR, einen nicht näher vorgestellten Raytracing-Fidelity-Modus, 3D-Audio, haptisches Feedback auf der PlayStation 5, sehr schnelle Ladezeiten und 4K mit 120 fps.505 Games: "Die PlayStation 5- und Xbox Series X|S-Versionen von Ghostrunner enthalten alle seit der Veröffentlichung hinzugefügten Modi, einschließlich des zeitbasierten Kill-Run-Modus und des intuitiven Fotomodus. One More Level wird den Titel im Laufe des Jahres noch erweitern, mit dem kürzlich angekündigten Rogue-like Wave-Modus und dem zugänglicheren Assist-Modus später in diesem Sommer."Ghostrunner erscheint am 28. September 2021 zum Preis von 29,99 Euro für PlayStation 5 und Xbox Series X|S im Einzelhandel und in digitalen Stores. Besitzer der PS4- und Xbox-One-Versionen bekommen ein kostenloses Upgrade auf die jeweilige Next-Generation-Konsolenversion.Letztes aktuelles Video: Metal Ox Pack DLC Trailer