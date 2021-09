Ghostrunner: Update mit Wellen- und Hilfsmodus verfügbar; weitere Bundles vorgestellt

Ab sofort steht ein kostenloses Update für die flotte Cyberpunk-Action Ghostrunner ( ab 25,91€ bei kaufen ) zur Verfügung. Das haben One More Level und Publisher 505 Games bekanntgegeben. Im Zentrum stehen dabei zwei neue Spielmodi: Zum einen gibt eseinen Wellenmodus, der sich am Designkonzept der "Roguelikes" orientiert und Spielern über 20 Runden zunehmend starke Feindwellen in prozedural generierten Stages entgegenstellt. Wer diese knallharte Herausforderung meistert, in der mitunter ein einziger Treffer zum Tod führen kann, schaltet als Belohnung ein exklusives Schwert frei.Wer sich dagegen lieber auf die Handlung konzentrieren und Stress in den Kämpfen vermeiden möchte, bekommt ab sofort einen Hilfsmodus geboten, der die Intensität bei den Herausforderungen deutlich entschärft: Zur Wahl stehen drei einstellbare Optionen, mit denen man die Abklingzeit für Spezialfähigkeiten verkürzen, das Spieltempo drosseln und sich ein zusätzliches Leben sichern kann.Wenn Ghostrunner am 28. September für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheint, sind neben allen bisher veröffentlichten kostenlosen Inhalten selbstverständlich auch schon die beiden Zusatz-Modi enthalten. Darüber hinaus bekommt man auch das Neon Pack als Dreingabe dazu, das ab sofort auf PC, PS4 und One zum Preis von 4,99 zur Verfügung steht. Es enthält vier Sets mit Handschuhen und Katanas – Neon-Nacht, Abendrot, Lumineszenz und Schimmer. Für Switch soll das Neon Pack in den kommenden Wochen nachgereicht werden.Zum Preis von 7,99 Euro erhält man ab sofort auch das "Jack’s-Bundle", das alle kosmetischen Inhalte enthält, die bisher für Ghostrunner veröffentlicht wurden - inklusive des Neon Packs.Ab dem 7. September gibt es bei Steam, im Epic Games Store und bei GOG außerdem das Summer Bundle zum Preis von 12,99 Euro mit allen kosmetischen Objekten, Daniel Deluxes Original-Ghostrunner-Soundtrack und einem digitalen Artbook. Der Soundtrack und das digitale Artbook sind auch separat im Art-Bundle (7,99 Euro bei Steam, Epic und GOG) erhältlich.Letztes aktuelles Video: Metal Ox Pack DLC Trailer